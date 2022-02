Cross de Hannut : Les athlètes locaux vont se mesurer à une Championne Olympique et aux Africains, enfin de retour en Hesbaye

Après une interruption d’un an en raison de la crise sanitaire, le Cross International de Hannut est de retour cette année. Une 78e édition qui s’annonce prometteuse avec plus de 1500 inscrits (toutes épreuves confondues) et le grand retour des athlètes africains absents ces dernières années. Il faut dire que le Cross de Hannut, comptant pour la Cross Cup, possède désormais le label "Gold" du World Athletics Cross-Country, le challenge reprenant les plus grands cross internationaux. Le plateau proposé sera donc très relevé avec même une championne olympique en titre au départ.

En 2020, lors de sa dernière édition, le Cross de Hannut avait battu les records de participation avec 2000 athlètes engagés et près de 25.000 spectateurs. L’épreuve hesbignonne constitue assurément une référence en la matière. Henri Romainville, cheville ouvrière du cross de Hannut peut en témoigner : "C’est un rendez-vous extrêmement important. Je m’occupe de ce cross depuis plus de 40 ans et je peux vous dire qu’après l’annulation de l’édition 2021, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau organiser cette épreuve. Ce cross a vu défiler de nombreux athlètes qui deviendront plus tard champions du monde ou champions olympiques comme Gaston Roelants, médaillé olympique à Tokyo en 1964, recordman de l’épreuve avec sept victoires, mais aussi plus récemment les Kenyans Conseslus Kipruto et Linet Masai ou l’Ethiopien Kenenisa Bekele. Cette année, Hannut accueillera à nouveau un plateau de qualité avec pas moins de 16 nationalités différentes et malgré les contraintes liées au Covid, nous allons pouvoir accueillir le public ce dimanche à Hannut. Ce Cross va donc à nouveau connaître un gros succès populaire."

Une 78e édition en or

Ce Cross de Hannut suscite en effet un réel engouement, notamment avec le retour annoncé des athlètes africains. Un retour aux sources en quelque sorte. Le Cross de Hannut fait désormais partie des épreuves Gold du World Athletics Cross-Country. Une consécration pour Henri Romainville : "Il y a 14 épreuves au monde qui font partie de ce circuit Word Athletics et Hannut est la seule épreuve belge à avoir ce label. J’avoue que c’est un peu une surprise pour nous mais c’est aussi une récompense pour le travail effectué. Je pense que c’est aussi grâce au palmarès, à la réputation et à la qualité de notre épreuve ainsi qu’au price money."

Le grand retour des athlètes africains

Grâce à ce statut en or, le Cross International de Hannut va donc pouvoir proposer un plateau quatre étoiles avec le grand retour des athlètes africains après plusieurs années d’absence. Un retour aux sources comme en atteste Noël Legros, le Président du club d’athlétisme de Hannut : "Nous tenions à préserver le caractère international de notre cross et nous devons aussi assumer notre nouveau statut Gold. Après Eldoret au Kenya, le World Athletics Cross-Country Tour fait escale à Hannut. C’est quand même très honorifique. Grâce à ce nouveau statut, nous avons comme à l’époque de très bons athlètes africains, surtout en dames. Trois athlètes sont actuellement en tête, ex aequo, du Gold Tour et nous avons la chance d’en accueillir deux à Hannut qui s’aligneront pour la victoire, d’autant qu’il ne restera plus que deux manches après Hannut, au Portugal et en Espagne. Il s’agit de l’Ethiopienne Likina Amebaw et de la Kenyane Lucy Mawia. En revanche, sa compatriote, Beatrice Chebet ne sera pas présente ce dimanche. Cela dit, nous aurons une championne olympique au départ : Peruth Chemutai. L’Ougandaise, médaillée d’or aux JO de Tokyo l’été dernier du 3000 steeple. Je pense que nous connaissons déjà le podium pour dimanche en dames. Reste à savoir dans quel ordre mais je m'en voudrais d'oublier la présence de notre compatriote, Elise Vanderlest, la Montoise, médaillée de bronze en relais mixte à l’Euro, qui aura à cœur de s’illustrer à Hannut."

Arnaud Dely, du duathlon au cross-country

Si le plateau dames a plutôt fière allure, la catégorie hommes s’annonce plus ouverte avec peut-être une belle carte à jouer pour les athlètes belges selon Noël Legros : "Si nous n’avons pas de Kenyans, ni d’Ethiopiens au départ chez les hommes, nous pouvons malgré tout compter sur l’Ougandais Rogers Kibet et l’Erythréen Samuel Habtom. A coup sûr, les deux grands noms africains de cette édition. Il faut également ajouter la présence de l’Allemand Samuel Fitwi, déjà vainqueur à Hannut il y a deux ans. Et puis, côté belge, on peut rêver d’un podium. Je pense principalement à Michaël Somers, le champion de Belgique qui a terminé 5e du championnat d’Europe à Dublin en décembre dernier. Il a aussi remporté la dernière manche de la cross cup à Roulers. C’est la preuve qu’il est en grande forme actuellement. Et puis, nous avons la belle surprise de pouvoir accueillir Arnaud Dely. Le Liégeois est le spécialiste belge du duathlon. Il s’est classé 3e du dernier championnat du monde et il a aussi décroché le bronze à l’Euro. Arnaud est même le numéro un au ranking mondial. Il est très fort en course à pied. Il l’a encore prouvé le mois dernier à Valence en bouclant les 10 km sur route en 28’20. C’est un excellent temps. Il faudra voir comment il va s’adapter aux labourés, à la gadoue et au vent mais je suis certain qu’il faudra compter sur lui ce dimanche."

Le Cross International de Hannut est à suivre en direct ce dimanche après-midi sur Tipik.