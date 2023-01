Cross Cup de Hannut : Rahel Daniel victorieuse chez les dames, Yann Schrub s'impose devant Kimeli chez les messieurs

L'Érythréenne Rahel Daniel a remporté dimanche la quatrième manche de la Cross Cup dans le cadre du cross international d'Hannut. Le Français Yan Schrub s'est imposé chez les messieurs. Chloé Herbiet et Isaac Kimeli ont signé les meilleures prestations belges.

Après un départ mouvementé qui a vu les principales favorites se porter à l'avant dès le deuxième tour, un quatuor s'est porté en tête dans la deuxième partie de la course féminine. Rahel Daniel a placé l'accélération décisive dans les derniers hectomètres pour s'imposer sur le circuit très glissant et enneigé de Hannut. L'Érythréenne a devancé la Suédoise Sarah Lahti et la Britannique Megan Keith. Chez les Belges, Chloé Herbiet, partie prudemment, a refait son retard progressivement pour remonter la leader de la Cross Cup Lisa Rooms dans la finale de la course. Herbiet s'est classée cinquième et première Belge devant Rooms (7e) et Nina Lauwaert (18e).

Dans la course masculine, on a très vite vu Isaac Kimeli, troisième du championnat d'Europe de cross à Turin, se porter au commandement et donner le rythme à la course. Trois athlètes se sont portés en tête dans l'avant-dernier tour alors que le Kenyan Gedeon Rono, en difficulté dans les passages boueux et techniques, devait abandonner son rôle de favori du jour. Schrub a placé une accélération décisive dans la boue du circuit hannutois pour se hisser en tête et se lancer dans le dernier tour avec vingt secondes d'avance sur Kimeli. Le Français, médaillé de bronze sur 10.000 mètres à l'Euro de Munich, a tenu bon en tête de course jusqu'au bout pour s'imposer devant Kimeli et Guillaume Grimard. Kimeli a endossé le maillot de leader de la Cross Cup à deux manches de la fin. Les titres de champions francophones (LBFA) sont revenus, à Hannut, à Chloé Herbiet (WACO) et à Luca Da Silva (RFCL). La cinquième et avant-dernière manche de la Cross Cup sera disputée le 12 février à Diest. La dernière manche est programmée le 26 février à Bruxelles (Heysel) dans le cadre des championnats nationaux.