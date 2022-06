Cross-biathlon : un sport d’été aux aspects divers

Lors de ces deux manches ‘Majors’, c’est-à-dire celles qui sont directement placées sous l’égide des organisateurs historiques (l’ASBL BDE) et donc plus ‘prestigieuses’ comme peuvent l’être des tournois du Grand Chelem en tennis par exemple, nous avons découvert les spécificités de ce sport méconnu mais à haut potentiel " fun ". Un sport né ou plutôt ressuscité voici six ans dans les cerveaux en constante ébullition des trois frères Wacquez : Antonin, Joachim et Mathias. Le concept, à la fois novateur et fédérateur, séduit sans cesse de nouveaux adeptes tout en s’appuyant sur une base de fidèles "de plus en plus performants", comme le constate Joachim Wacquez. "Aujourd’hui, on a des athlètes mieux préparés, qui ont fait du cross-biathlon un vrai objectif, plus uniquement un sport de loisir." Concrètement, en quoi cela consiste-t-il ? Et qu’est-ce qui a poussé la fratrie Wacquez à tenter l’aventure en Belgique, en combinat ces deux disciplines opposées mais en réalité terriblement complémentaires ? "A la base, on était tous passionnés de biathlon, un sport d’hiver alliant ski de fond et tir à la carabine qu’on regardait à la télé mais, étonnamment, qu’on ne pratiquait pas pour autant. Le biathlon, c’est un sport noble, spectaculaire et particulièrement télégénique puisqu’il allie des compétences très opposées : le dynamisme, la force, l’explosivité et l’endurance nécessaires au ski ou au trail et, a contrario, le calme et la concentration indispensables pour le tir à la carabine. En outre, grâce à l’adjonction de ces deux disciplines fort différentes, il s’y greffe régulièrement un aspect que je qualifie de ‘retournement de situation’. Quand l’athlète arrive sur le pas de tir, où il est nécessaire qu’il maîtrise sa respiration, tout peut se produire. Les biathlètes ont beau avoir les meilleures qualités physiques, ils doivent rester humbles par rapport à tout cela."