Croquettes sans céréales, viande crue, stérilisation… 10 idées reçues sur les chats

Faux. "C’est une hérésie !", rétorque le docteur vétérinaire. "Même dans la nature, le chat n’a pas un frigo rempli d’oiseaux ou de souris à disposition", ironise-t-il, insistant sur le respect des quantités préconisées. "Les trois quarts des problèmes rencontrés chez les animaux sont liés à l’obésité, met-il en garde. Un chat doit peser entre 3,5 et 4 kilos. Au-delà de 5 kilos, il est obèse, ajoute-t-il. Et même chez les humains, on meurt plus facilement d’obésité que d’avoir faim."

D’un point de vue comportemental, tout un mécanisme de chasse se déclenche en aval du processus. "L’idéal, c’est que le chat essaie d’acquérir sa nourriture lui-même. Pour l'intérieur, il existe des petits jeux à manipuler pour lui faire faire de l’exercice." Gamelles ludiques, jouets distributeurs de croquettes… tout est bon pour stimuler nos compagnons à quatre pattes !

8. Un chat a besoin de nourriture humide pour éviter les calculs rénaux

Ça dépend. Pour un chat en bonne santé et avec de l’eau à disposition, cela n’a pas vraiment d’importance. "C’est plutôt la quantité et la qualité de l’alimentation qui seront à l’origine de problèmes, pas le type de nourriture", justifie Marcel Renard. Les trois critères sur lesquels les propriétaires de félins doivent se concentrer sont l’activité physique, la quantité de nourriture et sa qualité.

En revanche, la pâtée pour chats prend tout son sens si votre animal a déjà des problèmes de reins à la base. Une nourriture humide lui permettra de s’hydrater davantage.