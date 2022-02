Croquettes, restes de repas... quel régime alimentaire idéal pour son chat ?

Si vous aimez donner vos restes d'assiette à votre chat, vous ne devez pas obligatoirement arrêter ce rituel. Il faut cependant éviter que cela devienne une habitude sur le long terme. Achever des restes équivaut à une alimentation de fast food chez l'être humain. Ce n'est donc pas très bon pour la santé du chat.

Si on ne nourrit son chat que de cette manière, cela signifie que "l'on ne répond pas aux besoins quotidiens de son animal de compagnie" pour Bénédicte Flament, alors qu'une alimentation complète et équilibrée augmente leur espérance de vie. "Endéans les 3 dernières décennies aujourd'hui nos animaux de compagnie ont augmenté en longévité tout simplement parce qu'on a une meilleure médicalisation et qu'on leur propose une alimentation mieux étudiée pour eux".