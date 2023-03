Cromesquis ou croquette ?

Il va de soi que la croquette aux crevettes restera croquette, mais penchons-nous deux secondes sur ce cromesquis au nom si joli. Selon Auguste Escoffier, très grand chef français, le Ducasse, le Redzepi, le Ferran Adria de la charnière entre le XIX° et le XX° siècle, le cromesquis est une croquette enveloppée de pâte à frire plutôt que de chapelure. Même si la plupart des cromesquis modernes sont panés et se revendiquent cromesquis, fièrement sur la carte. Toutefois Escoffier admet lui-même que le cromesquis, parfois orthographié Kromesquis, serait un mets d’origine russe et polonaise, mais dans ce dernier cas il serait enveloppé d’une fine crêpe ou d’une crépinette, et hop, pâte à frire et frire. A l’époque, souvent farci de viandes diverses, de truffes, d’abats, bref que des trucs très très bons et il fallait des heures pour les préparer !

Le cromesquis sous le nom cromesquis est revenu sur le devant de la scène en France via le grand chef Marc Meneau et son cromesquis de foie gras et truffe (sauce au Porto), pané, d’ailleurs, comme une croquette, mais nous en Belgique on n’a pas vraiment eu besoin de se réveiller à ce niveau-là, attendu que la vie est inconcevable sans croquettes chez nous. On l’a dit, nous sommes les rois de la croquette aux crevettes, qui n’est jamais aussi divine que quand elle "a bien du coulant", de la croquette de macaronis, qui a bien le droit de s’appeler "cromesquis", ou encore du fondu parmesan, qui quand on y met beaucoup de parmesan aurait bien le droit de s’appeler cromesquis de parmesan !

Bref, regardez autour de vous, les croquettes se font souvent cromesquis, comme mon cromesquis au petit-gris du début, et c’est souvent tout à fait exquis.