Croky Cup : Malines s’offre une 2e fois Zulte-Waregem et attend l’Union ou l’Antwerp en finale

En position favorable après sa victoire à l’extérieur du match aller (1-2), Malines s’est offert une 2e victoire de rang contre Zulte-Waregem (1-0) pour s’ouvrir les portes de la finale de la Coupe de Belgique.

Une victoire acquise au terme d’une rencontre finalement assez plaisante entre deux équipes empêtrées dans la course au maintien en championnat, mais qui avaient visiblement décidé de jouer le jeu ce mardi soir.

Mais pendant de longues minutes, le but d’ouverture s’est fait attendre, les deux équipes pâtissant méchamment de leur indigence face au but. Symbole de ce manque de réalisme, le défenseur malinois Alec Van Hoorenbeeck qui rate un but tout fait à la 25e.