Croky Cup : le déplacement de Ganshoren à Ostende n’a pas la Cote

Ganshoren, club situé au nord-ouest de Bruxelles réalise un joli, même si parfois compliqué parcours en Croky Cup cet été. Après une qualification dans le fief de la P1 namuroise de Spy, au troisième tour (2-4), l’équipe des entraîneurs Pascal Pilotte et Yannick Vervalle (ndlr : ancien arrière gauche de Mons et la Louvière, formé à Anderlecht) est ensuite allée chercher sa victoire aux penalties à Zelzate (2-2 et 4-5), une D2 flandrienne. Avant de remettre le couvert, également tout au bout d’un botté de penalties chez l’accrocheuse formation hennuyère de la RAS Monceau (2-2 et 5-6 aux tirs au but). Le match en question a pourtant fait l’objet d’une réclamation de la part des visités : "Exact, raconte Pascal Pilotte. A la 113’alors que le score était de deux buts à un pour la RAS, Chris Espeso Nunez, notre gardien titulaire a été exclu. J’ai demandé à Lanfia Camara, joueur de champ de prendre les gants. A dix contre les onze visités, nous sommes revenus, en égalisant à la 119’par Driss Amali. Le hic, c’est que dans la foulée, notre gardien de fortune, à la suite d’un choc a dû quitter le jeu, victime de nausées et maux de tête. L’adversaire a cru que c’était de la comédie. En principe, un nouveau gardien ne pouvait pas rentrer juste pour les tirs au but. Or, c’est ce que l’on a finalement fait, en demandant à Nathan Medard, notre deuxième de participer à la séance des penalties décisifs. Au préalable, nous avions pris soin de demander l’autorisation à l’arbitre, M.Malhaise. Subtilité : en cas de blessure, le règlement permet ce changement. Monceau a perdu 5-6, mais a déposé réclamation, persuadé que tout était prémédité de notre part et que Camara avait joué la comédie. Heureusement, leur requête a été rejetée à la suite des explications de l’arbitre en séance, mercredi dernier. J’ai entendu que les Hennuyers étaient encore allés en appel, mais je n’ai aucune idée de ce que cela a donné. A vrai dire, je m’en fiche."

S’il conclut son explication de cette manière, l’ancien mentor de Rupel Boom, contraint à démissionner en cours de saison dernière pour suivre courageusement un traitement médical, a ses raisons. Impossible pour lui en effet de se réjouir du déplacement à Ostende prévu ce vendredi soir. "Pour les joueurs et les dirigeants, cette confrontation, c’est la cerise sur le gâteau. Je peux les comprendre. De mon côté cette qualif et ce match, je les prends comme une grosse épine dans le pied. Tout d’abord, nous aurions dû disputer Ganshoren-Ostende chez nous dimanche après-midi. Mais comme il nous était impossible de monter des tribunes temporaires pour avoir notamment trois cents places assises dans des délais assez courts, nous avons été obligés d’aller jouer à la Côte Belge. Dans la foulée, comme il y a des festivités à Ostende samedi et dimanche et que la Police était mobilisée, le rendez-vous a été programmé à ce vendredi, à 20h. La Fédération protège ses Pros. Tant pis si des Amateurs doivent monter sur l’autoroute de la mer un vendredi fin d’après-midi quand la météo incite, qui plus est à passer le week-end au littoral. Tant pis, si les Amateurs doivent éventuellement prendre congé pour disputer le match. Tant pis si on les fait jouer trois fois sur huit jours et qu’on demandera à Rochefort, notre prochain adversaire en championnat d’effectuer deux fois 150 kms un mercredi dès la fin d’après-midi puisque Ganshoren est obligé de programmer le match à 18h, n’ayant pas l’éclairage suffisant. En ce milieu de semaine, je n’ai pas encore toutes les réponses de mon groupe pour ce qui est des joueurs disponibles ou pas pour vendredi. Soit. On va essayer de donner du temps de jeu à un maximum de monde. On essayera de faire bonne figure face à la lanterne rouge de la D1B. Mais après le 4-1 encaissé à Mons en championnat, sachant aussi qu’on a encore quelques convalescents en coulisses, je crains que le découragement ne s’installe dans le noyau si d’aventure nous passions vraiment à côté de ce rendez-vous de coupe de Belgique."