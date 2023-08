Croix-Rouge : les dons de plasma devraient-ils être rémunérés ?

Iriez-vous donner votre plasma en échange d’une rémunération ? C’est en tout cas la question que se pose le Parlement européen qui propose de modifier une directive pour que ce paiement soit possible. Mais cette proposition ne fait pas l’unanimité, la sécurité transfusionnelle est en jeu. En Belgique, par exemple, la Croix-Rouge s’oppose au projet des députés européens, pour des raisons de sécurité.

Thomas Paulus, porte-parole de la Croix-Rouge Belgique estime que le fait d’indemniser les donneurs peut comporter des risques : "On pourrait considérer que certaines personnes pourraient éventuellement masquer certains éléments sur leur état de santé pour pouvoir donner (ndlr : leur plasma) et accéder à cette rémunération". Thomas Paulus évoque notamment les risques liés aux voyages et aux délais entre ceux-ci pour s’assurer que les dons soient faits en toute sécurité.

La croix rouge ne connaît pas à ce stade de pénurie et plaide pour que ce don reste non rémunéré.