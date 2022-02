"Croisières, bienvenue à bord de l'enfer" : une investigation à voir dans Doc Shot

C'est histoire d'un marché florissant qui pèse 150 milliards de dollars mais se retrouve aujourd'hui plus que jamais sous le feu des projecteurs. Entre sa mise à l'arrêt dans le cadre des mesures sanitaires, les scandales écologiques et sa criminelle opacité, le secteur des croisières, qui n'a pourtant jamais été à cours de scandales, fait de nouveau la Une de l'actualité.

Se faire violer à bord d'une croisière, blesser, voire purement et simplement disparaître ou mourir, ce sont des choses qui arrivent trop souvent. Car sur ces paquebots toujours plus gigantesques, règne une quasi-impunité. Ajoutez les morts du virus pendant la pandémie, ou les gastros généralisées. Sans parler des accusations de pollution, et de violation des lois sur le travail.