Croisière et découverte de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu

Aujourd’hui, "Alors On Sort ?" va vous faire glisser sur les eaux lisses du Canal du Centre, à l’occasion d’une croisière beaucoup plus excitante que vous n’auriez pu l’imaginer…

Rendez-vous du côté de Strépy-Thieu, dans le Hainaut, où est situé un fabuleux ascenseur à bateaux. Inauguré en 2002, après 20 ans de travaux titanesques, cet ouvrage incroyable transporte des bateaux pesant jusqu’à 1350 tonnes. Il a été le plus grand ascenseur du monde jusqu’à ce que des petits malins visent encore plus gros, en Chine. Ce qui n’entamera pas notre plaisir de découvrir comment fonctionne cette illustration formidable de l’ingénierie made in chez nous !

Pour en prendre la pleine mesure, il faut vivre cette croisière organisée sur le Canal du Centre. Attention, écarquillement garanti !