Croisière " C'est du belge " 2023: les fjords de Norvège

La croisière a pour point de départ Zeebruges. Pas d’avion cette fois. Après une journée de navigation en mer, vous pourrez partir à la découverte de Bergen, première ville à faire partie de " La Hanse des marchands de Gotland ", association historique des villes marchandes d’Europe du Nord. Entourée de montagnes et de fjords, Bergen est un véritable joyau. Son architecture traditionnelle en bois peint, ses petites ruelles pavées et ses quais pittoresques bordés d’anciens entrepôts en font une des plus belles villes du royaume. Le bateau vous emmène ensuite au village de Geiranger, entre cascades et lacs, montagnes enneigées et vallées verdoyantes, à la découverte de l’un des plus beaux fjords du Sud du pays. Avant de rejoindre Flam, ses fermes centenaires et sa ligne de chemin de fer vertigineuse, le village viking de Gudvangen, et enfin Stavanger et l’archipel du Lysefjord, parsemé de petites îles idylliques.Toujours pas décidés ?