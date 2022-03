Croisière " C'est du Belge " 2022 : du 18 au 25 août, une semaine de la Bourgogne à la Camargue

Tout au long de ce périple sur la Saône et le Rhône, Gerald Watelet et Marie-Hélène Vanderborght et tout l’équipage de "C’est du Belge" vous accompagneront avec la bonne humeur et plein de surprises. Des conférences organisées par Eric Boschman, de l’humour avec Fabian Le Castel et un spectacle de mentaliste avec Carlos Vaquera.

Vous découvrirez les coulisses d’un tournage "C’est du Belge" puisque les plateaux d’une émission et plusieurs reportages seront intégralement tournés pendant ce voyage. Des animations, du rire et 1001 attentions feront de cette croisière un inoubliable voyage.

Plus d’infos sur le programme et réservations : croisierecdb@rivagesdumonde.be ou par tel au 02/880 97 04