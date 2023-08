Croiser le fantôme de Marie-Antoinette au Trianon : un cas paranormal du 20e siècle

Le 10 août 1901 Annie Moberly, fille d'un ancien directeur du Winchester College, et Eleanor Jourdain, deux institutrices britanniques, décident de visiter le château de Versailles. Après un passage par la célèbre galerie des glaces, malgré un temps orageux, elles terminent la journée par une visite du parc du Trianon. Elles perdent leur chemin dans les nombreux sentiers et ressentent une sensation étrange : un terrible sentiment de tristesse les envahit… Désorientées, elles continuent leur marche, et croisent sur le bord du chemin des personnages habillés à la mode de l’Ancien Régime, avec de longs manteaux et des chapeaux en forme de tricorne, bêches à la main. Ces personnages semblent peu sympathiques et rien ne semble normal. Elles sont prises d'angoisse lorsqu'un homme au visage grêlé vêtu d’une longue cape noire, alors que c'est un jour de grande chaleur, se tourne vers elles. Elles sentent dans son regard une grande méchanceté. Finalement, elles arrivent au petit Trianon et là, au pied du pavillon, elles voient une femme assise au milieu de la pelouse, qui porte un chapeau à larges bords et un fichu vert, en face du temple de l'amour, et leur fait une impression désagréable. Marie-Antoinette se trouvait au Petit Trianon le 5 octobre 1789, lorsqu'on lui annonça la marche du peuple vers Versailles, mais ça, les deux amies l'apprendront après ce bref séjour. Elles se souviendront aussi de la présence d'une charrue, qui n'existait pourtant pas à l'époque. Ensuite, tout redevient normal.