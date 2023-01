Croiser le fantôme de Marie-Antoinette au Trianon : un cas célèbre du paranormal survenu au XXe siècle

C’est pourtant ce qui serait arrivé à deux touristes anglaises au début du XXe siècle. Alors qu’elles étaient en vacances à Paris, elles se sont retrouvées confrontées à Marie-Antoinette, rien que ça ! Ce cas classique, est appelé par les amateurs de paranormal 'Les fantômes du Trianon'.

Le 10 août 1901 Ann Moberly et Eleanor Jourdain, deux institutrices britanniques décident de visiter le château de Versailles. Après un passage par la célèbre galerie des glaces, malgré un temps orageux, elles terminent la journée par une visite du parc du Trianon. Elles perdent leur chemin dans les nombreux sentiers et ressentent une sensation étrange : un terrible sentiment de tristesse les envahit… Désorientées, elles continuent leur chemin, et croisent des personnages habillés à la mode de l’Ancien Régime, avec de longues vestes et des chapeaux en forme de tricorne. Ces personnages semblent peu sympathiques et rien ne semble normal. Elles rencontrent un homme au visage grêlé, vêtu d’une longue cape noire. Elles sentent dans son regard une grande méchanceté. Finalement, elles arrivent au petit Trianon et là, elles voient une femme assise au milieu de la pelouse, qui leur fait une impression désagréable. Ensuite, tout redevient normal.

Elles seront par la suite persuadées d’avoir remonté le temps jusqu’en 1789 et d’avoir croisé des fantômes dont celui de Marie-Antoinette. Elles racontent leur aventure dans un livre publié en 1911 An Adventure.

