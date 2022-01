Crochet, cardigans, foulards : ces tendances mode tout droit sorties de l’armoire de mémé

Maillot de bain, robe, sac à main, chapeau, pantalon, top… Tout y passe pour le plus grand bonheur des fans de vintage. Les plus grandes icônes de mode, de Gigi Hadid à Kylie Jenner, l’ont déjà adopté et certains modèles de grandes enseignes, dont Mango et Zara, font des adeptes partout dans le monde.

Les chiffres concernant le crochet donnent déjà le vertige. Instagram compte plus de 36 millions de publications sur le crochet, comprenant mode et linge de maison, tandis que le hashtag #crochet cumule 3,7 milliards de vues sur TikTok et son cousin #crochettutorial 159 millions. Une tendance forte qui devrait s’accentuer dans les semaines à venir.