Croatie - Belgique : "On a un avantage avec notre ligne d'attaque plus rapide que leur ligne défensive"

Dans ce match de la dernière chance, les Croates seront un adversaire redoutable. "Leur nature profonde si on leur laisse la balle est de contrôler le jeu", débute Alex Teklak. Il analyse ensuite leurs statistiques, "face au Maroc, ils étaient à 64% de possession de balles, c'est très révélateur. Au-delà de 60% ça veut dire que l'adversaire ne conteste pas. Face au Canada, ils étaient à 48%. Le plus intéressant se trouve dans les contre-attaques, 8 contre le Canada et 3 contre le Maroc en ayant la possession." Et de finir sur les qualités de Marcelo Brozovic, "même sous pression, il sort la balle. Il faut regarder ses stats, elles sont incroyables. Sous pression, il arrive à négocier un grand nombre de ballons. Quand tu sais sortir les ballons avec un joueur comme ça, forcément c'est significatif."

En revanche pour lui, la Croatie a quelques faiblesses notamment en défense. "On a un avantage évident avec notre ligne d'attaque qui est plus rapide que leur ligne défensive", continue-t-il. "Ils ont de la lenteur surtout dans leur vitesse de pivotement. Je pense qu'ils sont également prenables, car leurs joueurs ne rivaliseront pas avec nos joueurs de contre. Je suis persuadé qu'on peut leur faire mal de ce côté-là", ajoute-t-il.

Il termine, "on a un grand avantage, on les a vu évoluer dans deux scénarios très différents. A partir de là, Martinez peut tirer des conclusions pertinentes et il va le faire par rapport aux joueurs qu'il va placer. Il doit avoir un objectif, celui de se mettre dans la posture de l'équipe d'attente, comme il y a 4 ans lors de la victoire face aux Brésiliens. Le plan doit être conçu de cette base, selon moi."