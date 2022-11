Croatie-Belgique, les Diables au bord du précipice

La défense est peut-être un des points à cibler. Sa partie droite alors. Juranovic n’a pas été étincelant. Se cantonnant de manière quasi exclusive à son travail défensif. Lovren manque de vitesse et de calme parfois malgré sa longévité au plus haut niveau. La clé sera peut-être la titularisation de Romelu Lukaku. Histoire d’apporter un peu de doute à cette ligne arrière croate qui compte quand même en ses rangs Josko Gvardiol. Le défenseur de 20 ans joue comme un routinier et est capable de tenir la baraque à lui seul. Attention d’ailleurs à ses facultés à la relance. Il pourrait mettre le milieu belge en difficulté par moments. Le défenseur formé au Dinamo Zagreb est suivi par les plus grands d’Europe. Le challenge de museler Lukaku ou nos autres attaquants est tout à fait dans ses cordes.