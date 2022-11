Croatie - Belgique : "En pointe Lukaku, Trossard, Doku et ... pas Eden Hazard !"

La tension est à son comble avant la rencontre entre la Croatie et la Belgique. Une rencontre cruciale pour nos Diables qui sont dans l'obligation de se battre jusqu'au bout face à des Croates pour le moins rusés et déterminés.

Présent sur place, notre journaliste Manu Jous a assisté à la traditionnelle conférence d'avant-match où étaient présents Roberto Martinez et Timothy Castagne : "Le sélectionneur a un plan. Il a 'screené' cette équipe croate. Il faut distinguer la Croatie de nos deux précédents adversaires et le scouting est plus simple. Je pense qu'il est convaincu de ce qu'il dit. Par contre, un peu moins quand il énumère le milieu croate car il a cité Modric, Kovacic et... Djokovic. Il voulait sans doute parler de Brozovic mais il l'a prononcé à la catalane (rires). Plus sérieusement, il a un plan mais ce n'est pas tout. Il faut sa mise en application et surtout de la réussite devant le but."

Pascal Scimè est lui plus cynique : "On peut se demander si Martinez avait déjà un plan face au Canada et au Maroc. En attendant, il l'a dit, il a un plan de jeu pour affronter ce type d'adversaire qu'est la Croatie. Il l'a scoutée. Mais il va peut-être remodeler sa tactique. Il doit certainement avoir 9-10 joueurs en tête. Mais qui à gauche de l'attaque ? Lukakudevrait commencer. Et De Bruyne ? Dans quel rôle ? Je le répète, il a un plan mais qui veut-il convaincre ? Les supporters ? Les joueurs ? Les journalistes ? "

Déçu par la prestation de le France face à la Tunisie (NDLR : défaite des Bleus 1-0), notre consultant Clément Tainmont a aussi un avis tranché sur la situation : "Je rejoins Pascal dans le fait qu'il a énormément observé la Croatie. Je vais juste aller dans son sens. On doit écouter ses paroles et espérer que son plan soit efficace. Il doit rassurer tout le monde et son groupe. Mais attention à cette équipe croate ! Elle a du vice, du métier, de l'expérience. Qui plus est, elle arrive dans une situation favorable. Ce sera un match compliqué à manoeuvrer. Ce qui fera la différence ? L'état d'esprit ! Parfois la Croatie est trop sûre d'elle."

Et Pascal Scimè de surenchérir : "Que faire en possession de balle ? Lukaku sera important. Idem pour les joueurs de flancs. Le sélectionneur ne doit pas se tromper. Et Si Kevin De Bruyne est à son meilleur niveau, on peut battre tout le monde."