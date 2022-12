Croatie – Belgique : Aux Diables Rouges de se souvenir du passé pour mieux y arriver

Pour sa préparation à l’Euro 2020, la Belgique affronte successivement la Grèce et la Croatie en amical. Si le premier adversaire réussi un partage 1-1 face à nos Diables Rouges (but de Thorgan Hazard et Georfios Tzavellas), la Croatie va permettre de démarrer l’Euro de la meilleure des manières.

La Belgique s’impose sur le plus petit score grâce à un excellent Romelu Lukaku, encore lui. La Croatie sera finalement éliminée en 1/8e par l’Espagne au terme d’un match fou avec une victoire espagnole 3-5. La Belgique ira un tour plus loin et prendra la porte suite à sa défaite face à l’Italie.

La Belgique devra donc s’appuyer sur ses trois résultats pour tenter de battre les vice-champions du monde et continuer leur histoire dans cette Coupe du monde.