Critiques sur la CAN : "On est dans l’irrespect total" déplore Eby Brouzakis

En résumé, Eby Brouzakis aimerait davantage de nuance de la part des observateurs et fans du ballon rond.

"Dans l’organisation, il y a de la nonchalance et des gens rigoureux un peu partout. L’erreur est humaine, je n’ai aucun souci avec cela. Ce qui me gêne c’est la caricature : l’Africain nonchalant. l’Européen rigoureux. On ne rend service à personne" assure-t-il. En Belgique, la critique semble même facile. Dernier exemple, l’arrivée du Néerlandais Alfred Schreuder. Le coach est déjà qualifié d’arrogant par certains alors qu’il vient à peine de devenir T1 du Club de Bruges. Bref, arrêtons les clichés :

La caricature c’est du racisme primaire tout simplement.

"Je ne dis pas que tous ceux qui donnent vie à ces stéréotypes sont des gros racistes, mais je dis qu’agir de la sorte, c’est faire le lit du racisme, sans que parfois on ne s’en rende compte" précise le journaliste.

Et quoi de mieux que de poursuivre cette 33e CAN avec des matchs intenses et à rebondissements comme le proposent déjà les sélections africaines, pour faire taire une fois pour toutes leurs détracteurs ?