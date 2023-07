Critiqué, le directeur sportif de la Jumbo-Visma se défend : "Si quelqu'un a commis une erreur, c'est moi"

Depuis quelques heures, la question est sur toutes les lèvres : Jonas Vingegaard, leader proclamé de la Jumbo-Visma, aurait-il dû aider Wout van Aert dans le final de la 2e étape du Tour de France ? Certains estiment que oui, pour services rendus, d’autres estiment que ce n’est pas son rôle.

Toujours est-il qu’il ne l’a pas fait. Et que van Aert, frustré par la tournure des événements, a échoué à quelques mètres du vainqueur du jour, le surprenant Victor Lafay. Forcément, une fois la ligne d’arrivée franchie, tous les regards étaient évidemment braqués vers le car de la Jumbo-Visma.

Cet imbroglio allait-il creuser un fossé entre van Aert et Vingegaard ? Les directeurs sportifs de la formation batave avaient-ils intimé à Vingegaard de ne pas rouler pour van Aert ?

Critiquée et pointée du doigt, la direction de la Jumbo est sortie du silence. Assez vite, d’ailleurs, peut-être parce qu’elle sentait qu’il fallait éteindre le feu avant que les braises ne s’enflamment : "Nous sommes très déçus que van Aert n’ait pas gagné. C’était très serré. Personnellement, j’étais sûr que Lafay allait être rattrapé. Nous sommes tous déçus, surtout Wout. Cette attaque de Lafay est survenue très tôt. Si van Aert y était allé, il aurait été dépassé par Pogacar. Wout le savait. Il est déçu et il doit l’être. Nous sommes ici pour gagner des étapes avec lui. C’était l’une de ses opportunités, pas sa dernière. Quand la déception sera partie, il sera satisfait de sa forme actuelle. Il était le dernier sprinteur présent sur ces deux étapes, mais la victoire lui a filé entre les doigts. C’est frustrant" estime Grischa Niermann, l’un des directeurs sportifs de l’équipe.

Reste ensuite à défendre la tactique de course autour du leader Vingegaard. Côté Jumbo, on se défend… comme on peut : "Tout le monde avait les yeux rivés sur nous hier et c’est compréhensible. Mais Vingegaard ne pouvait pas aider. Tu ne pouvais pas faire ça hier. Donc si quelqu’un a commis une erreur, c’est moi. Je me concentre sur le fait que Jonas doive toujours être dans la roue de Pogacar. Donc je ne lui ai pas demandé de rouler derrière Lafay. Avec le recul, j’étais persuadé que Benoot ou Keldermann allaient parvenir à combler l’écart. Cela n’a pas marché."

Cela n’a pas marché et cela pourrait avoir provoqué quelques tensions au sein du Team Jumbo. Reste à voir quel visage montrera van Aert ce lundi.

De son côté, Wilko Keldermann s'est montré encore plus expansif. Selon lui, un homme en plus aurait pu faire la différence : "On doit analyser la situation en équipe. Tu ne peux pas tout contrôler. C'est sûr qu'aujourd'hui, la différence aurait pu être faite avec un homme en plus. Alors, on aurait eu cette victoire. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Personnellement, j'étais à bout. Mais de toute façon, on est là pour Jonas Vingegaard."

Une dernière phrase qui en dit long...