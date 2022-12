"Je continue de croire à la noblesse de la politique mais le contexte global me pose problème, politique et médiatique. Nous courons après l'information en flux tendu, on opère en direct quitte à corriger les choses par la suite, ce n'est pas tenable", explique Rudy Demotte.

Ne renoncez pas à la politique!

"Il y a beaucoup de brutalité dans la communication politique, sur les réseaux sociaux, et désormais, tout cela installe une distance entre moi et la vie politique active. Mais attention, je dis aux jeunes: Ne renoncez pas à la politique!"