Critériums d’après Tour : Philipsen l’emporte à Alost, Van der Poel s’impose à Boxmeer

Comme le veut la tradition, une fois le Tour de France terminé, plusieurs coureurs ayant disputé la Grande Boucle participent à différents critériums. Des épreuves qui permettent aux spectateurs qui n’ont pas pu se rendre le long des routes de l’Hexagone de voir en action ceux qui se sont particulièrement mis en évidence durant les trois semaines de course. Pour attirer les stars du peloton, les organisateurs n’hésitent d'ailleurs pas à casser leur tirelire.

Vainqueur de la dernière étape sur les Champs Elysées, Jasper Philipsen a remporté lundi soir le 85ème Critérium d’Alost. Comme dimanche soir à Paris, le Belge s’est imposé au sprint et a devancé Yves Lampaert et le Gallois Geraint Thomas. Florian Vermeersch a remporté le sprint du groupe de quatre poursuivants, devant Amaury Capiot, Edward Planckaert et Brent Van Moer.

Pas de maillot jaune, vert, blanc ou à pois à Alost au lendemain de l’arrivée de la 109e édition du Tour. Les organisateurs n’ont pas réussi à convaincre Jonas Vingegaard de prendre le départ. Le Danois avait d’autres engagements. Wout van Aert et Tadej Pogacar n’ont pas non plus répondu favorablement aux organisateurs alostois. Le maillot vert sera par contre au départ ce mardi du Critérium de Roulers.

Van der Poel à domicile

Equipier de Philipsen durant ce Tour de France, Mathieu Van der Poel a gagné le Critérium d’après-Tour de Boxmeer aux Pays-Bas. L’ancien champion du monde de cyclo-cross a franchi la ligne d’arrivée en tête après 80 km devant ses compatriotes Danny van Poppel et Pascal Eenkhoorn. Les trois hommes se sont disputé la victoire au sprint. Van der Poel, hors forme après avoir disputé le Giro, avait abandonné le Tour dans la 11e étape vers Serre Chevalier.