Critérium du Dauphiné : Zimmermann s’impose en costaud à Crest-Voland, Vingegaard conserve son maillot jaune

Georg Zimmermann s’est imposé dans un sprint à deux face à Matthieu Burgaudeau sur la sixième étape du Critérium du Dauphiné. Jonathan Castroviejo termine troisième à quelques secondes. Dans le peloton des favoris, Jonas Vingeraard conserve la première place au général.

Ils sont 14 à prendre l’échappé sur cette sixième étape du Critérium du Dauphiné, dont le Belge Dries Devenyns. Le groupe de tête se désagrège dans le Col des Aravis. Dans le peloton, l’équipe Uno-X impose un gros tempo.

Devant, Castroviejo, Zimmermann et Burgaudeau semblent être les plus forts et lâchent leurs compagnons d’échappée.

Les trois hommes entament les dix derniers kilomètres avec une minute trente d’avance sur le peloton. Dans la montée de la Côte de Notre Dame de Bellecombe, le peloton accélère légèrement le rythme mais aucune attaque tranchante n’est à signaler.

Dans la montée finale vers Crest-Voland, Zimmermann accélère et part seul en tête. L’Allemand prend quelques mètres d’avance sur ses deux poursuivants mais Burgaudeau se bat et recolle. Le Français accélère à 500m mais Zimmermann revient et dépose Burgadeauois pour s’imposer.

Jonas Vingegaard attaque dans les dernières centaines de mètres de Crest-Voland mais ne crée pas d’écart. Le classement général ne connaît donc pas de changement majeur.