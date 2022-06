Critérium du Dauphiné : Wout van Aert s’impose au sprint lors de la 1ère étape

Pour la 74e édition du Critérium du Dauphiné, c’est Wout van Aert qui a remporté la première étape ce dimanche qui s’est terminée au sprint à Beauchastel, et a endossé le maillot jaune de leader. Hayter et Quinn complète le podium.

Le départ est donné à 10h20, avec 154 coureurs. Assez rapidement, deux coureurs abandonnent suite à des chutes : l’Allemand Niklas Markl (DSM) et l’Espagnol Imanol Erviti (Movistar), qui avait même chuté dès le défilé.

Si rien ne se passe au début d’étape trois échappés, Huys, Rolland et Bouet sortent et vont tenter d’aller jusqu’au bout. Mais dans la dernière difficulté de la journée, Trek se met à rouler pour combler le retard sur les échappés et pour faire exploser les sprinters. L’avance des trois coureurs de tête fond comme neige au soleil.

Il reste un peu plus de 30 km avant l’arrivée et le peloton explose de toute part. Derrière, Groenewegen est lâché.

À moins de 20 km de l’arrivée, ça continue de bouger dans tous les sens et les équipes de sprinters travaillent pour leurs leaders. Le groupe Groenewegen revient petit à petit et compte moins de 30 secondes à 10km de l’arrivée, mais en vain.

La victoire se dispute au sprint. Si Cavagna tente bien de sortir au kilomètre, Wout van Aert règle le peloton et s’impose dans cette première étape. Âgé de 27 ans, van Aert a remporté son quatrième succès d'étape au Dauphiné. Vainqueur notamment du Het Nieuwsblad et de l'E3 Classic, le Belge compte désormais 34 victoires à son palmarès.

Lundi, la deuxième étape, au parcours plus sélectif, relie Saint-Péray (Ardèche) à Brives-Charensac (Haute-Loire) sur 169,8 kilomètres.