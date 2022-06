Critérium du Dauphiné : Wout van Aert dépossédé du maillot jaune par Vuillermoz, vainqueur de la 2e étape

Wout van Aert a été dépossédé de son maillot de leader ce lundi lors de la 2e étape du Critérium du Dauphiné disputée entre Saint-Péray et Brives-Charensac sur une distance 169,8 km. Le champion de Belgique et son équipe ne sont pas parvenus à reprendre les 5 échappés du jour qui ont admirablement géré leur effort dans le final pour se disputer la victoire.

Olivier Le Gac, Anders Skaarseth, Alexis Vuillermoz, Anthony Delaplace et Kevin Vermaerke ont en effet basculé groupés au sommet de la Côte de Rohac (1,2 km à 5%) à 8 km de l’arrivée. Ils ont ainsi conservé une trentaine de secondes d’avance pour la portion finale où ils ont pu reprendre leur souffle afin de s’affronter au sprint.

Un exercice qui a souri à Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) qui a débordé Anthony Le Gac dans les derniers mètres pour finalement devancer Anders Skaarseth.

Le Français – qui avait terminé dans le groupe des meilleurs dimanche – s’empare donc du maillot jaune alors que Wout van Aert a réglé au sprint le peloton qui a échoué à moins de 100m des échappés. Le Belge termine 6e de l’étape à 5 secondes et reste maillot vert (classement par points).

Mardi, la 3e étape entre Saint – Paulien et Chastreix-Saucy (169 km) sera plus exigeante et jugée au sommet d’une côte de 6,2 km à 5,6% de moyenne. Un parcours qui pourrait permettre à Wout van Aert de reprendre sa tunique jaune.