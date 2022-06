Critérium du Dauphiné : Valentin Ferron remporte la 6e étape, Van Aert reste en jaune

Les six hommes de tête conservaient assez d'avance sur le peloton pour se jouer la victoire au sprint. Valentin Ferron partait de loin, ses compagnons d'échappée ne réagissaient pas. Le coureur de 24 ans tenait bon et s'en aller chercher la deuxième victoire de sa carrière. Il offre à son équipe TotalEnergies un deuxième succès dans ce Critérium après la victoire d'Alexis Vuillermoz dans la deuxième étape.

Ses compatriotes Pierre Rolland et Warren Barguil se classaient deuxième et troisième. Le peloton arrivait à 32 secondes, avec Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) et Wout van Aert respectivement 11e et 12e.

Au général, Van Aert conserve 1:03 sur Matteo Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl) et 1:06 sur son équipier Primoz Roglic.

Le Critérium du Dauphiné va aborder son chapitre décisif avec deux étapes de montagne pour terminer cette 74e édition. Samedi, au départ de Saint-Chaffrey, deux cols hors-catégorie, le Galibier et la Croix de Fer attendent les coureurs avant l'ascension finale vers Vaujany (2e catégorie, 5,7 km à 7,2%)