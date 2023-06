Critérium du Dauphiné : un final costaud qui peut sourire aux grimpeurs comme aux puncheurs (direct vidéo 14h55)

Le Critérium du Dauphiné se poursuit ce vendredi avec la sixième étape entre Nantua et Crest-Voland. La veille Jonas Vingegaard a écrasé la concurrence en s’imposant en solitaire avec 30 secondes d’avance sur un groupe d’une dizaine de coureurs et compte désormais 1 minute 10 d’avance au général sur Ben O’Connor, son plus proche poursuivant.

Le Danois fera encore partie des favoris ce vendredi avec l’arrivée au sommet de Crest-Voland. Au programme, 170km et quatre ascensions, dont trois placées dans les 25 derniers kilomètres. La Côte de Droisy, longue de 7,9km à 4,5% de moyenne est située à 120km de l’arrivée devrait permettre aux coureurs de chauffer le moteur.

Les choses sérieuses débuteront après un peu plus de 140km avec le Col des Aravis et ses 7,7km à 6% de moyenne. Les plus durs pourcentages sont situés en début d’ascension avec un passage à 9,2% dans le deuxième kilomètre. Dans les dix derniers kilomètres, il faudra ensuite gérer l’enchaînement Côte de Notre Dame de Bellecombe et Crest-Voland. La Côte de Notre Dame de Bellecombe, c’est 3,2km à 6,4% et un passage à 11,5% à la fin du premier kilomètre. La montée de Crest-Voland est plus ou moins similaire avec les pourcentages les plus importants placés en début d’ascension. 2,4km de montée à 6,9% de moyenne, mais surtout 600 mètres à 13,8%. L’arrivée sera jugée au sommet de Crest-Voland dont les 400 derniers mètres sont en replat.

La sixième étape de ce Critérium du Dauphiné pourrait donc sourire aux grimpeurs comme Vingegaard ou aux puncheurs comme Alaphilippe, retrouvé depuis le début de la course à étapes française.