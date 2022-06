Critérium du Dauphiné : Tous contre la Jumbo-Visma de van Aert et Roglic ?

La 74e édition du Criterium du Dauphiné traversera une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la première fois de son histoire, le départ sera donné en Ardèche puis traversera la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, la Drôme, l’Isère, la Savoie et une arrivée en Haute-Savoie. La course ira même faire un petit détour en Saône-et-Loire et dans les Hautes-Alpes.

Trois arrivées au sommet seront au programme et cela commencera à Chastreix-Sancy, dès le troisième jour. Le mercredi place à un contre-la-montre de 31,9 km. L’étape reine, est prévue le samedi 11 juin, avec une arrivée à Vaujany, après l’ascension du Galibier et de la Croix-de-Fer. L’arrivée finale sera jugée en haut du Plateau de Solaison (11,3 km à 9,2%).