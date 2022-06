Critérium du Dauphiné : les classements après la 7e étape, Wout Van Aert dégringole, Roglic prend le relais

Retrouvez les classements du Critérium du Dauphiné au terme la 7e et avant-dernière étape disputée entre Saint-Chaffrey et Vaujani sur 135 km. Une étape marquée par les interminables ascensions du Galibier et de la Croix de Fer et par la montée finale de Vaujani. Des difficultés qui auront eu raison de Wout Van Aert. Au terme de la journée, le champion de Belgique a cédé son maillot jaune à son équipier Primoz Roglic.

Le Slovène a terminé à la 2e place de l'étape du jour derrière l'Espagnol Carlos Verona, vainqueur du jour. Son effort dans la dernière ascension lui a permis de creuser l'écart sur ses adversaires. Son équipier Jonas Vingegaard est désormais 2e du général à 44 secondes alors que Ben O'Connor occupe la 3e place à 1:24.

Dépossédé de son maillot jaune, Wout Van Aert reste en vert alors que Pierre Rolland a assuré son maillot à pois de meilleur grimpeur.