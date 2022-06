Critérium du Dauphiné, les classements après la 2e étape : Van Aert 4e du général et désormais en vert

Retrouvez ci-dessous tous les classements après la 2e étape du Critérium du Dauphiné, disputée ce lundi entre Saint-Péray et Brives-Charens.

Une étape remportée par Alexis Vuillermoz devant Anders Skaarseth et Olivier Le Gac. Sixième de l'étape et une nouvelle fois au-dessus du lot au sprint, Wout van Aert a perdu son maillot jaune de leader et passe à la 4e place du général à 5 secondes de Vuillermoz, nouveau leader.

Il conserve en revanche son maillot vert - qu'il n'avait pas pu vêtir ce lundi car il était en jaune - et l'endossera donc mardi.

Cinquième sur la ligne ce lundi, l'Américain Kevin Vermaerke s'est emparé du maillot blanc de meilleur jeune.