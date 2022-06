Critérium du Dauphiné : Juan Sebastián Molano disqualifié après un mauvais geste lors de la 6e étape

Qu’est-ce qui est passé par la tête de Sebastián Molano ? Alors que le peloton menait une cadence d’enfer pour revenir sur l’échappée de cette 6e étape du Dauphiné, un incident s’est produit entre le sprinteur colombien de la formation UAE et Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert). Alors que le peloton file à toute allure, emmené par l’équipe Jumbo-Visma, les deux hommes ont un échange que l’on devine houleux. Soudain, Molano ne décoche rien de moins qu’un coup de poing au jeune Français, actuel porteur du maillot vert.

Une attitude impardonnable, et irresponsable étant donné la vitesse à laquelle roulait le peloton (environ 60 km/h selon les données Strava de Wout Van Aert). Molano s’est ensuite adjugé le sprint du peloton et la 7e place, une joie de courte durée puisqu’il a rapidement été disqualifié par l’organisation.

Le coureur s’est ensuite expliqué sur son geste sur le compte Twitter de son équipe : "Les derniers kilomètres étaient rapides et tendus. Dans le feu de l’action, j’ai fait une erreur dangereuse. Je tiens à m’excuser auprès d’Hugo Page et de tous les coureurs pour ce qui s’est passé. Je comprends pourquoi j’ai été disqualifié et je peux seulement dire que je regrette et que j’en tire les leçons."