Critérium du Dauphiné – Cyril Saugrain : "En montagne, Vingegaard était plus fort que Roglic"

Vingegaard mieux en jambes en montage que Roglic, une information importante à moins de trois semaines du départ de la grande boucle.

L’équipe Jumbo-Visma en tiendra compte et devra jouer finement sur le Tour : "Il faut analyser étape par étape pour se dire ou est quand on va essayer de renverser le Tour, de mettre en difficulté Tadej Pogacar, ou un autre coureur peut-être, parce qu’on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc pour moi, ça veut dire qu’il faut écrire une stratégie complète. Elle est probablement écrite, mais une stratégie où on se dit, comment on utilise Roglic et Vingegaard. Je parle bien de ces deux-là, parce que van Aert aura un autre rôle. Bon, il y a plein de scénarii qui peuvent être imaginés, mais il faut l’écrire et il faut scénariser ce Tour de France": déclare Cyril Saugrain.