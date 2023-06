Critérium du Dauphiné : Christophe Laporte reprend Rune Herregodts à 100 mètres de la ligne et remporte la première étape

Au bout du suspense, Christophe Laporte a remporté la première étape du Critérium du Dauphiné. Le Belge Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty) était en échappée avant de se faire reprendre à seulement une centaine de mètres de la ligne.

Le Tour de France, c’est le premier juillet prochain. En attendant, les coureurs rentrent donc dans la dernière ligne droite pour peaufiner sa forme. Sans Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur de la dernière édition, et Tadej Pogacar (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) venait sur le Critérium du Dauphiné comme grand favori.

Pour la première étape de l’édition 2023, les coureurs avaient 158 kilomètres à parcourir autour de Chambon-sur-Lac. Le profil du jour était très accidenté et comptait notamment trois fois l’ascension de la côte du Rocher de l’Aigle (1 km à 6,1%). Après plusieurs attaques, cinq coureurs ont su prendre les devants avec les Belges Rune Herregodts (Intermarché – Circus – Wanty), Brent Van Moer (Lotto Dstny) et Fabio Van den Bossche (Alpecin – Deceuninck), accompagnés des Français Donavan Grondin (Arkéa Samsic) et Dorian Godon (AG2R Citroën Team).

La météo a rendu l’étape très compliquée, la faute à des trombes d’eau qui sont tombées pendant une partie non négligeable de la course. Cela a notamment cause l’abandon du sprinteur Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers), victime d’une chute. Dans l’échappée, Van den Bossche et Grondin n’ont plus su suivre le rythme de leurs compagnons d’échappée dans l’avant-dernière ascension alors que la BORA-Hangroshe faisait le train pour son sprinteur Sam Bennett.

À 32 kilomètres du but, le sprinteur irlandais et Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) ont dû laisser le peloton filer, sous l’impulsion de l’équipe Soudal Quick-Step de Julian Alaphilippe. Le trio de tête comptait encore 1 minute et 30 secondes d’avance.

Dans la dernière bosse, c’est l’équipe Jumbo-Visma qui s’est mise à travailler, réduisant rapidement l’écart. Sous l’impulsion de l’équipe néerlandaise, seul Herregodts a su rester en échappée alors que personne n’a finalement tenté dans les derniers kilomètres difficiles de l’étape. Le Belge a tout tenté dans la descente et gardait une dizaine de secondes d’avance à trois kilomètres de l’arrivée, avant de terminer sur le plat.

Il a finalement été repris à cent mètres de l’arrivée, au profit de Christophe Laporte (Jumbo-Visma) qui a su profiter de l’aide de Vingegaard pour s’imposer et prendre le maillot jaune. Il devance Matteo Trentin (UAE) et Herregodts.