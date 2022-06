Critérium du Dauphiné : Carlos Verona s’impose au sommet, Primoz Roglic nouveau maillot jaune

Primoz Roglic est bien le patron sur le Critérium du Dauphiné. Dans la première grosse étape de montagne, le Slovène a montré que c’était le plus fort parmi les favoris même s’il a échoué derrière Carlos Verona, membre de l’échappée matinale. Wout van Aert a explosé dans la Croix-de-Fer.

On l’attendait et elle finalement arrivée. La montagne était au programme ce samedi de la septième étape du Critérium du Dauphiné. Maillot jaune, Wout van Aert pouvait espérer garder sa tunique de leader malgré la présence de deux cols hors catégorie.

Très vite, le peloton se retrouve dans le terrible Galibier (23km à 5,1%) et explose de partout. Maillot jaune, van Aert se retrouve même, à un moment, dans l’échappée mais ce n’est que pour une période très limitée.

Finalement, un groupe de 18 coureurs réussit à creuser l’écart. Dedans, on y retrouve notamment les Belges Dries Devenyns (Quick-Step Alpha Vinyl), Jasper Stuyven (Trek – Segafredo) et Laurens Huys (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) mais également Luis León Sánchez (Bahrain – Victorious), homme le plus dangereux au général, à 2'47" de Van Aert.

Au début du col de la Croix-de-Fer, Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) part seul et réussit à prendre une petite minute d’avance sur ses anciens compagnons d’échappée avant d’être repris, principalement à cause du gros travail de Jasper Stuyven qui roule pour Kenny Elissonde et Toms Skujiņš. Sanchez devient même maillot jaune à un moment mais l’écart ne devient jamais trop important.

Dans le peloton, le travail de la Jumbo-Visma pour Wout van Aert, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard paie et permet de revenir petit à petit sur les fuyards qui voient leurs chances d’aller au bout se réduire. À une trentaine de kilomètres de l’arrivée, l’équipe Groupama-FDJ de David Gaudu prend les choses en main pour revenir.

Le travail de la formation française, aidé par la Bahrain – Victorious, a une conséquence directe : Wout van Aert explose. Le champion de Belgique ne peut plus suivre le rythme et laisse partir le peloton. Le maillot jaune va donc bel et bien changer d’épaules à la fin de l’étape.

Devant, Carlos Verona (Movistar) et Elissonde font la différence mais n’arrivent pas du tout à s’entendre et passent leur temps à tenter leur chance seul. Les deux échappés démarrent l’ascension de Vaujany (5,7 km à 7,2%) avec 1 minute et 40 secondes d’avance sur le peloton dans lequel Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl) et Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), tous les deux membres du top 5, ne sont plus là.

À un peu plus de trois kilomètres, Vingegaard est le premier très gros favori à sortir une grosse attaque, suivi notamment par Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) et Roglic. Derrière, Gaudu est en retard mais parvient finalement à rentrer alors que Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) et Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) ne savent pas suivre.

Devant, Verona creuse l’écart sur Elissonde et compte encore une grosse trentaine de secondes d’avance sur le peloton des favoris, pas aidé par le gros travail de Vingegaard. Finalement, Roglic prend ses responsabilités et dépose tout le monde. Seul O’Connor ne semble pas complètement à la rue mais le Slovène prend le large.

Verona parvient à conserver son avance et s'impose pour la première fois chez les professionnels alors que Vingegaard bat O'Connor au sprint pour grapiller les dernières bonifications derrière Roglic, nouveau maillot jaune. Jumbo-Visma reste donc avec le maillot jaune en son sein avec Roglic qui possède 44 secondes d'avance sur Vingegaard et 1 min 24 sur O'Connor.

Ce dimanche, le peloton aura rendez-vous pour la dernière étape entre Saint-Alban-Leysse et le plateau de Solaison avec deux cols de première catégorie et un hors catégorie comme apothéose.