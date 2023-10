Cristiano Ronaldo sur une autre planète, Kevin De Bruyne 9e : les 10 footballeurs les mieux payés de la planète

Chaque année, c’est un classement qui fait pas mal parler de lui : celui des 10 footballeurs les mieux payés de la planète. Cette saison encore, ça risque de faire jaser puisque l’Arabie saoudite, actrice majeure du mercato estival, fait une entrée fracassante dans le classement en plaçant 4 de ses représentants directement dans le Top 10. Pour le reste, c’est du classique (ou presque), avec l’inévitable Cristiano Ronaldo qui continue de défier ses propres limites en tête de classement.

Cristiano Ronaldo loin devant tous les autres. Voilà comment on pourrait résumer, en une ligne, l’édition 2023 du classement publié annuellement par Forbes. A 38 ans, et alors qu’il vient de plier bagage direction l’Arabie saoudite pour un dernier eldorado doré, le Portugais palpe… 250 millions par an, contrats et sponsorings confondus.

C’est quasiment le double de son dauphin, Leo Messi qui "plafonne" à 130 millions d’euros. Les deux ovnis, qui trustent le sommet du classement depuis une éternité, sont rejoints sur le podium par un 2e saoudien, Neymar (106 millions) qui devance d’un petit million, Kylian Mbappé (105 millions). Le Top 5 est complété par Karim Benzema, dont les émoluments annuels dépassent les 100 millions également (101 millions).

Derrière, le trou est énorme puisque le 6e, Erling Haaland, ne touche "que" 55 millions d’euros, soit 46 millions de moins que Benzema. L’ovni norvégien devance Mo Salah (50), Sadio Mané (49), Kevin De Bruyne (37) et Harry Kane (34).

Plusieurs enseignements à tirer de ce classement :

- 3 des 5 premiers évoluent en Arabie Saoudite, Mbappé étant le seul à jouer dans un championnat majeur

- Seuls deux membres du Top 10 ont moins de 30 ans : Kylian Mbappé et Erling Haaland

- 1 seul Belge, Kevin De Bruyne, mais… 9 nationalités différentes, la France étant le seul pays à placer deux représentants