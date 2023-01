Cristiano Ronaldo sans doute capitaine contre le PSG de Messi pour son premier match en Arabie saoudite

Il l'attendait avec impatience, il sera servi ! Cristiano Ronaldo, jusqu'ici empêché de jouer avec son nouveau club saoudien d'Al-Nassr, va enfin disputer son premier match en Arabie saoudite depuis son transfert de tous les records. Et quand on s'appelle CR7, on ne fait évidemment pas les choses à moitié, sur le terrain comme sur son compte en banque : pour cette première, le Portugais va se frotter à un autre club qui affole les compteurs : le Paris Saint-Germain et ses stars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

Ronaldo devrait aussi en profiter pour enfiler le brassard de capitaine, comme on peut le voir dans une vidéo publiée par le conseiller de la Cour royale saoudienne, Turki al-Shiekh.