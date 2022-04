Cristiano Ronaldo s’excuse après avoir fait tomber le téléphone d’un supporter

Alors que Manchester United a été battu par Everton 1-0, Cristiano Ronaldo a fait tomber le téléphone d’un fan à son retour dans les vestiaires. L’attaquant portugais a tenu à s’excuser via Instagram.

La fin de saison de Manchester n’est pas de tout repos. Battu à Everton, Manchester United voit la qualification à la prochaine Ligue des Champions s’éloigner de plus en plus. Et signe de frustration, Cristiano Ronaldo a fait tomber le GSM d’un fan à son retour aux vestiaires.

Mais Ronaldo a tenu à s’excuser auprès de ce supporter sur les réseaux sociaux. Il l’a même invité à assister à un match à Old Trafford.

"Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d’esprit sportif".

Reste à voir si le supporter en question va répondre à l’invitation.

Au classement général, Manchester est septième avec trois points de retard sur Arsenal (malgré un match de plus à leur compteur). Les Red Devils n’auront plus le droit à l’erreur lors de leurs sept derniers matches de championnat.