Cristiano Ronaldo réussit ses débuts officiels avec Al-Nassr

Signe que le public l’a adopté, cette pancarte brandie dans une tribune du Mrsool park proclamant : "I wish you the best, but you are only the best (Je te souhaite le meilleur, mais tu es déjà le meilleur, ndlr)".

Grâce à ce succès, l’équipe de Rudi Garcia se hisse en tête du championnat avec 33 points devant son rival d’Al-Hillal à une longueur. Quant à Al Ittifaq, entraîné par son compatriote Patrice Carteron, il reste scotché à la 10e place du classement.