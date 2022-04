Cristiano Ronaldo remercie Liverpool pour le soutien dans son deuil

La superstar portugaise de Manchester United, Cristiano Ronaldo, récemment endeuillé par le décès d'un de ses jumeaux nouveaux-nés, a remercié jeudi Liverpool et ses supporters pour le soutien qu'ils lui avaient témoignés lors du match entre les deux équipes, mardi.

A la 7e minute de jeu, comme le numéro 7 qu'il porte depuis tout jeune et son premier passage à Old Trafford, les spectateurs présents à Anfield Road, le staff des Reds sur le bord du terrain, s'étaient levés pour une minute d'applaudissement en soutien à Ronaldo, alors que le célèbre Kop avait entonné l'hymne du club, "You'll Never Walk Alone" (Tu ne marcheras jamais seul).

"CR7" a posté jeudi une vidéo de cet hommage sur son compte Instagram avec la légende: "Un monde... Un sport... Une famille universelle. Merci, Anfield. Ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion".

Le symbole était d'autant plus touchant que la rivalité entre Liverpool et Manchester United est l'une des plus féroces dans le football anglais.

Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, la mannequin espagnole d'origine argentine, avaient annoncé lundi sur les réseaux sociaux avoir perdu leur garçon qui venait de naître, alors que sa jumelle était, elle, en bonne santé.

Le quintuple Ballon d'Or, âgé de 37 ans, était déjà père de quatre enfants, dont trois issus d'une gestation pour autrui avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez.