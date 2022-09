Cristiano Ronaldo ouvre son compteur but cette saison pour le plus grand bonheur des supporters… du Sheriff Tiraspol

"Siuuuuu"! Cristiano Ronaldo est de retour. Titulaire pour la troisième fois (seulement) de la saison avec Manchester United, l’attaquant portugais a débloqué son compteur but après 336 minutes de disette face au Sheriff Tiraspol (victoire 0-2).

Le score est d’un but à zéro en faveur des Mancuniens, en déplacement en Moldavie à l’occasion de la deuxième journée de l’Europa League. Alors qu’on approche de la pause, les Red Devils obtiennent un penalty suite à une faute de Kpozo sur Dalot. Un penalty dont va se charger Cristiano Ronaldo, muet depuis le début de la saison. Le Portugais s’élance, tire en plein milieu du but et trompe le portier adverse qui avait choisi de plonger sur sa droite. Délivrance pour CR7 ! Il s’agit bien d’une rencontre comptant pour la 2e journée de la phase de poules de l’Europa League, une compétition qu’il voulait fuir durant le mercato, et pourtant… Cristiano Ronaldo célèbre son premier but de la saison comme s’il disputait une finale de Champions League. Une réalisation qui met fin à 336 minutes de disette, une éternité pour la légende portugaise, et célébrée par une bonne partie des supporters moldaves qui ont crié avec ferveur son célèbre gimmick du "Siuuuuu". En Moldavie ou ailleurs, Ronaldo reste une star.

Il s’agit également de son premier but en Europa League. À 37 ans, Ronaldo laisse donc son empreinte sur une compétition supplémentaire… la 16e dans laquelle il marque au moins un but ! Parmi toutes les compétitions auxquelles il a participé, seuls le Community Shield (2007), la Supertaça (en 2002, il est resté sur le banc avec le Sporting) et la Coupe de l’UEFA (2002), ancêtre de l’Europa League, lui ont résisté.