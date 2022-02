Cristiano Ronaldo muet pour la 6e fois consécutive, une première depuis 13 ans

Cristiano Ronaldo tourne au ralenti en ce début d’année 2022 et Manchester United avec lui. Depuis le début de l’année civile, le Portugais n’est pas parvenu à trouver la voie des filets dans aucun des 6 matches disputés jusqu’ici. Une triste série qui renvoie le quintuple Ballon d’Or treize ans en arrière. Ronaldo n’avait en effet plus connu une panne de buts de cette ampleur depuis sa dernière saison avec Manchester United, entre décembre 2008 et janvier 2009.

Eliminé par Middlesbrough en FA Cup en milieu de semaine et tenu en échec par Burnley quelques jours plus tôt en Premier League, Manchester United est une nouvelle fois passé à côté de la victoire ce samedi en partageant 1-1 contre Southampton. Titulaire à la pointe de l’attaque mancunienne, 1 semaine après avoir joué 22 minutes face à Burnley, Ronaldo n’est pas parvenu à faire parler son incroyable cynisme face au but.

Certains diront que le Portugais est sur la pente descendante. D’autres rappelleront qu’à 37 ans, CR7 est de loin le meilleur buteur de son équipe cette saison avec 14 buts (8 en Premier League, 6 en Champions League) en 26 rencontres disputées.