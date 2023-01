Cristiano Ronaldo lors de sa présentation à Al-Nassr : "C’est un contrat unique mais je suis un joueur unique"

C’est sans doute l’une des conférences de presse les plus attendues des dernières années. Alors que son transfert a été officialisé il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo s’est présenté face à une horde de journalistes ce mardi.

Comme souvent, le Portugais a fait dans la punchline "Oui, c’est un contrat unique mais je suis un joueur unique" a-t-il expliqué, donnant ainsi le ton du reste de la conférence de presse et faisant ainsi référence à la drôle de clause assortie à son contrat.

"Mon travail en Europe est terminé" a-t-il également annoncé, comme pour justifier son départ pour le Golfe. "J’ai joué pour les plus grands clubs. J’ai battu tous les records en Europe et je veux en battre ici aussi. Beaucoup de clubs en Australie, en Europe, aux USA, au Brésil et au Portugal ont essayé de me recruter, mais j’avais donné ma parole à ce club. C’est un nouveau challenge, je suis très heureux et très fier. Ma famille est heureuse aussi. Quand j’ai pris ma décision, mes enfants m’ont évidemment soutenu. On a bien été accueillis."

Alors est-ce la fin d’une divine idylle entre CR7 et le plus haut niveau ? Evidemment que non à écouter le principal intéressé : "Ce n’est pas la fin pour moi. Beaucoup de gens donnent leur avis mais ils ne connaissent rien au football. Je suis très heureux d’être là, je sais que la Ligue est très compétitive parce que j’ai vu pleins de matches."