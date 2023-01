Cristiano Ronaldo file à Al-Nassr : qui seront ses équipiers dans son nouveau club ?

Le groupe regorge de joueurs saoudiens, peu ont plus de 30 ans. Une marge de progression peut donc se dégager pour Garcia. Les jeunes éléments saoudiens sont encadrés par quelques noms connus : le gardien colombien David Ospina (34 ans, ex-Arsenal et Naples), le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez (32 ans, ex-Villarreal et Olympique de Marseille), le milieu brésilien Luiz Gustavo (35 ans, ex-Bayern, Wolfsburg et Olympique de Marseille) ou encore le médian brésilien Talisca (28 ans, ex-Besiktas et Benfica).

En pointe, Cristiano Ronaldo sera plus que probablement épaulé par le Camerounais Vincent Aboubakar. Le curriculum vitae de l'attaquant de 30 ans rime avec prolixité. Il a fait le bonheur de Valenciennes (15 buts en 81 matches), de Lorient (17 buts en 38 matches), du FC Porto (58 buts en 125 matches) et du Besiktas (35 buts en 67 matches). Depuis son arrivée en Arabie Saoudite en juin 2021, il carbure à un rythme d'un but tous les trois matches. Titulaire à onze reprises cette saison, il a planté quatre buts.