Cristiano Ronaldo fête un but en se prosternant à la grande joie des supporters arabes

Al-Nassr était mené 0-2 après 40 minutes, mais a finalement gagné 3-2 contre l'équipe d'Al-Shabab grâce au 3e but réalisé par Ronaldo à la 59e minute, son 14e de la compétition. Des vidéos sur le net montrent Ronaldo, entouré de ses coéquipiers, s'agenouiller sur la pelouse et toucher le sol avec les mains et la tête.