Cristiano Ronaldo était "proche" de Manchester City en 2021, mais le "boss" Alex Ferguson en a décidé autrement...

Cristiano Ronaldo a également évoqué la mentalité des jeunes joueurs présents à Manchester United... et ailleurs.

"Je ne dirais pas qu'ils manquent de respect aux joueurs plus âgés, mais ils n'ont pas la même mentalité que moi à l'époque, a souligné Cristiano Ronaldo. Ils n'ont pas aussi "faim", ils ne souffrent pas autant, ils obtiennent tout trop facilement. Mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est l'évolution. Ils écoutent, mais ça rentre par une oreille, et ça sort par l'autre. Cela ne me surprend pas, mais je trouve ça dommage. Ils ont un exemple devant eux, et ils n'en font rien. Moi, quand j'avais 18 ou 20 ans, je prenais exemple sur quelques-uns des meilleurs joueurs du monde : Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Roy Keane, Ryan Giggs... Mon succès et ma longévité, je les leur dois, j'ai pris soin de mon corps et de ma tête en ayant appris à leurs côtés. Je suis un exemple : je suis le premier arrivé au club le matin, le dernier à partir le soir. Quelques-uns suivent mon exemple, mais la plupart n'en ont rien à cirer. Cela ne me surprend pas, mais c'est impossible qu'ils fassent une longue carrière. De ce que je vois à Manchester United, Diogo Dalot peut faire une belle et longue carrière, il est très professionnel. Il y en a quelques autres, Martinez, Casemiro..."