Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : une rivalité historique, 12 Ballons d’or, une pluie de records et une fin de carrière en eau de boudin

Arrivé telle une rock star au PSG, Leo Messi a rapidement agacé les plus fervents des fans du club parisien. Pas assez impliqué en Ligue 1, les supporters lui reprochent notamment le fait qu’il passe la plupart du temps à marcher sur le terrain. Messi reste Messi et réalise tout de même certaines bonnes performances, notamment en Ligue des Champions. Mais peu de gens pourront dire que le Leo Messi de la Coupe du monde dernière est le même joueur que celui qui foule les pelouses de Ligue 1 la tête basse semaine après semaine. S’il faut bien admettre que la Ligue 1 est un cran en dessous de la Liga, il reste difficilement compréhensible pour les Parisiens de voir un tel joueur manqué d’implication dans leur club. Car pour eux, le club est plus grand que le joueur, aussi légendaire soit-il. Parce que sa légende, il l’a écrite ailleurs et les Parisiens n’en ont cure. Annoncé en partance à la fin de la saison, Messi vient d’être suspendu par le PSG pour avoir effectué un voyage à l’étranger sans en avertir son club. Bien loin de l’image de gendre idéal qu’il a souvent renvoyée pendant sa longue idylle barcelonaise. La Pulga n’a que 35 ans et pourrait encore tenter un dernier défi qu’il pourrait réussir. Un retour victorieux au Barça ferait oublier tout le reste. Une aventure en Arabie saoudite, encore plus intéressante que le PSG sur le plan pécuniaire, serait sans doute moins bien vue. Il reste encore la possibilité de la MLS ou d’un autre club européen.

Rien de bien mieux du côté de Cristiano Ronaldo. De retour à Manchester United et également accueilli en héros (d’autant qu’il aurait pu signer pour le club rival, Manchester City, sans l’intervention d’Alex Ferguson) CR7 a nourri des espoirs démesurés dans son ancien club. Mais si lui aussi a réalisé quelques fulgurances, globalement son transfert s’est révélé être un échec. Parti en janvier dernier en Arabie saoudite pour un transfert qui a battu des records financiers loin de la décence, il ne semble pas non plus complètement s’épanouir là-bas et les rumeurs faisant état d’un départ tout proche augmentent au fil des semaines. Les supporters ne seraient pas non plus aussi comblés qu'attendus. Les Portugais rêvent pour lui d’une dernière pige - lui qui a tout de même 38 ans - dans un des clubs nationaux, mais on ignore totalement où le joueur en est et dans quel état d’esprit il se trouve.

Il serait en tout cas dommage de voir ces deux-là terminer leur si belle carrière sur une fausse note, qui laisserait malgré tout un petit goût de trop peu. Un dernier défi réussi, même dans un club de moindre envergure que ceux auxquels ils ont été habitués, pourrait mettre un peu de baume au cœur des si nombreux amoureux du foot à qui ils manqueront une fois retraités. Et permettre à ces deux monstres d’obtenir la dernière danse qu’ils méritent.