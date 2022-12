Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, ce serait fait : plusieurs médias annoncent la signature du Portugais à Al-Nassr

La saga Cristiano Ronaldo pourrait prendre fin. Selon les médias CBS Sports et Al-Arabiya, le quintuple vainqueur du Ballon d'or aurait signé un contrat jusque 2025 en faveur du club saoudien d'Al Nassr. Âgé de 37 ans, Cristiano Ronaldo a vu son contrat avec Manchester United terminé en novembre dernier. Après une Coupe du monde 2022 terminée dans les larmes, à l'issue d'une défaite impromptue face au Maroc et d'un statut de remplaçant de luxe, Cristiano Ronaldo avait occupé les installations d'entraînement du Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le Portugais était annoncé sur le départ pour un club du Golfe. C'est finalement Al-Nassr qui décrocherait la signature de cette icône du football. "Le deal devrait être officialisé samedi à l'occasion du match d'Al Nassr contre Al Khaleej," croit savoir CBS Sports, confirme l'idée d'un contrat de deux ans. Une signature loin d'être anodine pour un pays qui rêve de décrocher l'organisation de la Coupe du monde 2030. D'autres sources font écho d'un accord entre CR7 et le royaume pour un contrat qui dépasserait le cadre sportif : le joueur pourrait, une fois sa carrière terminée, devenir l'ambassadeur de la candidature saoudienne pour le Mondial 2030.