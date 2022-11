Cristiano Ronaldo déclare la guerre à Manchester United dans une interview à la sulfateuse : "Je me sens trahi, on a fait de moi un mouton noir"

Cristiano Ronaldo a accordé une interview qui va faire énormément de bruit en Angleterre et pas seulement ! Le joueur portugais de Manchester United a attendu le début de la trêve internationale pour accorder une interview à Piers Morgan, journaliste au "The Sun Football". Il y déclare se sentir "trahi", par Erik Ten Hag mais pas seulement. Il explique que certaines personnes ne voulaient pas de lui dès son retour à Manchester United la saison dernière. Il fait également part de son impression qu’aucun progrès, aucun changement n’a été fait dans les infrastructures mancuniennes entre ses deux passages dans le club, à plus de dix ans d’écart.

Ils vous ont poussé vers la sortie ? "Oui, pas seulement le coach, mais deux ou trois autres gars du club."

Il attaque de front Erik Ten Hag : "Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il n’a pas de respect pour moi. Si vous n’avez pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour vous."

Le joueur ne s’est pas totalement senti le bienvenu à son retour dans son ancien club : "Je ne devrais peut-être pas dire ça. Je ne sais pas mais je m’en fous parce que je pense que les gens ont le droit de savoir la vérité. Donc oui, je me suis senti trahi. Et j’ai ressenti que plusieurs personnes ne voulaient pas de moi ici. Pas seulement cette année mais déjà l’an dernier."

Cristiano dresse un constat sans langue de bois sur l’évolution du club : "Je ne sais pas ce qui se passe dans le club, mais depuis que Sir Alex Ferguson est parti, je n’ai plus vu la moindre évolution dans le club. Il le sait mieux que n’importe qui dans le club. […] Il y a eu zéro progrès. Ni dans la salle de gym, ni dans la cuisine, ni même le cuisinier, qui est d’ailleurs une personne adorable que j’apprécie beaucoup. Mais entre mes deux passages à Manchester, c’est comme si le temps s’était arrêté. Ça m’a vraiment surpris de voir toutes ces choses qui étaient déjà là quand j’avais 20 ans ! Je pense que les fans ont le droit de savoir. Je veux le meilleur pour le club. C’est la raison pour laquelle je suis venu à Manchester United."

Ce manque d’évolution influerait sur le niveau de l’équipe, selon CR7 : "Toutes ces choses ne nous aident pas à atteindre le top niveau comme City, Liverpool ou même Arsenal désormais. Un club de cette dimension devrait être dans le top 3 !"

Il allume également Ralf Rangnick, ancien coach de Manchester (2021-2022) dont il dit que l’arrivée à ManU l’a totalement surpris.

Wayne Rooney y passe aussi. Son ancien équipier lors des belles années mancuniennes s’est montré fort critique envers Ronaldo ces derniers temps, ce qui n’a pas plu au Portugais : "Je ne sais pas pourquoi il me critique tellement. Sans doute parce qu’il a pris sa retraite que je joue encore au plus haut niveau. […] Je ne vais pas dire que j’ai l’air plus en forme que lui, mais pourtant c’est vrai."

Cristiano Ronaldo est sans nul doute déjà à la recherche d'un nouveau club après cette interview! Il a été régulièrement été cité à Chelsea ces derniers temps.